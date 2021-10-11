Традиционный отчет

Согласно опубликованным на официальном сайте "горняков" данным, "оранжево-черные" заработали два миллиарда 284 миллиона гривен.

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В эту сумму вошли доходы от аренды, продажи игроков, коммерческой деятельности клуба внутри страны, а также призовые и бонусные выплаты от УЕФА и ФИФА.

Доход от продажи игроков – 178 млн грн;

Доход от УЕФА и ФИФА – 1 млрд 615 млн грн;

Коммерческая деятельность – 491 млн грн (спонсорские контракты – 462 млн грн);

Кроме того, клуб заплатил в государственный бюджет Украины 496 миллионов 996 тысяч гривен налогов.

Напомним, что Шахтер ежегодно 11 октября публикует на официальном сайте годовой финансовый отчет. В прошлом году доходы донецкого клуба составили 2,52 млрд грн.

Также в сезоне 2019/20 доходы Шахтера упали на 1,24 млрд грн по сравнению с предыдущим сезоном (3,76 млрд грн).