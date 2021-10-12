Шахтар заробив більше 2 мільярдів гривень за минулий сезон

11 жовтня, в день 25-ліття вступу Ріната Ахметова на посаду президента Шахтаря, донецький клуб представив річний звіт. Він традиційно охоплює результати діяльності Шахтаря за підсумками сезону-2020/21.

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Згідно з опублікованими на офіційному сайті "гірників" даними, "оранжево-чорні" заробили два мільярди 284 мільйони гривень.

У цю суму увійшли доходи від оренди, продажу гравців, комерційної діяльності клубу всередині країни, а також призові і бонусні виплати від УЄФА і ФІФА.

Дохід від продажу гравців – 178 млн грн;

Дохід від УЄФА і ФІФА – 1 млрд 615 млн грн;

Комерційна діяльність – 491 млн грн (спонсорські контракти - 462 млн грн);

Крім того, клуб заплатив до державного бюджету України 496 мільйонів 996 тисяч гривень податків.

Світоліна здобула важливу перемогу на турнірі WTA в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула ще одну перемогу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. У матчі третього кола українка переграла Сорану Кирстю з Румунії.

У активі українки 6 подач на виліт, 4 із 5 реалізованих брейків, 70% очок, виграних на першій та 41% очок на другій подачах та 3 подвійні помилки. У її суперниці 3 ейси, реалізованих брейків, 68% очок, виграних на першій та 45% очок на другій подачах та 2 подвійні помилки.

У поточному сезоні Еліна здобула вже десяту вольову перемогу, програвши першу партію. Зазначимо, що три таких матча були виграні на Олімпіаді в Токіо.

Цей виграш дозволив Еліні піднятися на десяте місце в Чемпіонській гонці. У світлі того, що Ешлі Барті і Наомі Осака з великою часткою ймовірності не поїдуть на Підсумковий турніру в Гвадалахару, доля однієї з путівок тепер перебуває в руках Світоліної.

У наступному раунді Еліна битиметься проти Жасмін Паоліні з Італії (№63 WTA), яка перемогла Джесіку Пегулу з США (№24 WTA). Американка є прямою конкуренткою за путівку на Підсумковий турнір.

Усик або ніхто, – батько Ф'юрі поставив жорсткий ультиматум

Батько чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) Джон Ф'юрі поділився думками стосовно наступного суперника свого сина.

Джон заявив, що єдиним боксером рівня його сина є українець Олександр Усик. 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.

"Я говорив синові, щоб він навіть не витрачав час на інших боксерів. Як на мене, Тайсон повинен шукати або Усика, або нікого. Далі або Усик, або ніхто. Решта мене не хвилюють, вони не на одному рівні з Тайсоном. Він навіть не зможе знайти мотивацію на інші поєдинки", – сказав Ф'юрі-старший.

Петраков прокоментував майбутню гру з боснійцями

Тренер збірної України Олександр Петраков взяв участь у передматчевій пресконференції напередодні гри з Боснією і Герцеговиною.

Олександр Петраков був більш багатослівним на спілкуванні з журналістами у Львові, ніж перед матчем з Фінляндією. Спеціаліст відповів на запитання преси.

Петраков запевнив, що команда у бойовому складі підходить до гри з боснійцями, у збірної України немає жодних кадрових втрат. Щодо наступного суперника, то наставник вже отримав інформацію щодо гри Боснії і Герцеговини.

Ще не дивився матчі Боснії і Герцеговини, був зайнятий Фінляндією. Як тільки сів у літак, мені відразу ж дали всю інформацію. Подивився останній матч з Казахстаном, переглянув поєдинок з Францією. Вчора подивилися з хлопцями перед тренуванням хвилин 20 нарізки гри Боснії та Герцеговини. Сьогодні у нас буде півгодинна теорія перед грою,

– сказав тренер збірної України.

Матч 8-го туру групового раунду відбору чемпіонату світу-2022 Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45 на "Арені Львів".