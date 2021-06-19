Эриксена выписали из больницы после успешной операции на сердце

Полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена выписали из больницы. 17 июня футболисту установили кардиостимулятор после остановки сердца во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия.

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Футболист пробыл в больнице 6 дней. А в четверг, 17 июня, перенес операцию. Кристиану Эриксену имплантировали дефибриллятор, который будет стимулировать работу его сердца.

У Эриксена остановилось сердце во время матча: что известно

В конце первого тайма поединка Евро-2020 Дания – Финляндия Эриксен неожиданно потерял сознание. Капитан Дании Симон Кьяер первым увидел падение партнера по команде и мгновенно оказывал помощь футболисту.

После этого на футбольное поле выбежали медики и возлюбленная игрока. Другие футболисты Дании встали вокруг Эриксена. Все для того, чтобы эпизод не попал в объективы трансляторов встречи и фотографов.

Кристиан покидал поле на носилках, у него были открыты глаза. Хотя это не было позитивным сигналом. Игрока сразу госпитализировали в ближайший госпиталь, где продолжили спасать жизни футболисту. Оттуда поступили положительные новости, что состояние Эриксена стабильное. Врачи пока не нашли причины остановки сердца полузащитника. Проблем с сердцем до этого у Кристиана не было.

УЕФА отказался проводить турниры в Беларуси

УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур.

Таким образом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав в Беларуси.

Все домашние игры белорусские клубы должны будут проводить на нейтральном поле. Скорее всего, это затронет и национальную сборную, а также другие сборные молодежных возрастных групп.

Участие Зубкова в матче Евро-2020 против Австрии под вопросом

Сборная Украины 21 июня проведет свой третий матч на групповом этапе Евро-2020. Соперником "сине-желтых" на этот раз станет команда из Австрии.

В заключительной встрече в квартете, вероятно, не сыграет Александр Зубков. Украинский вингер травмировался в поединке первого тура против Нидерландов.

На 10 минуте лидер Ференцвароша получил повреждение и покинул поле, уступив место Марлосу. Он уже пропустил матч с Северной Македонией.

Во второй встрече на Евро-2020 сборная Украины завоевала "валидольную" победу со счетом 2:1. Благодаря этой победе "сине-желтые" вышли на второе место в группе C.

УЕФА может забрать у Англии финал Евро-2020: причина

Финал чемпионата Европы-2020 может не состояться в Лондоне (Англия). Новым городом может стать Будапешт (Венгрия). Все из-за карантинных мер, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

В УЕФА засомневались, сможет ли столица Англии принять решающий матч Евро-2020. Действующие ограничения могут помешать посещению матчей болельщиками, специально приглашенными гостями и официальными лицами.

Планировалось, что трибуны "Уэмбли" на финале Евро-2020 смогут быть заполнены на 50%. Если сравнивать с ситуацией в Будапеште, то там фанаты смогут заполнить трибуны на все 100%.

Финал чемпионата Европы-2020 состоится 11 июля.