Еріксена виписали з лікарні після успішної операції на серці

Півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена виписали з лікарні. 17 червня футболісту встановили кардіостимулятор після зупинки серця під час матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія.

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Футболіст пробув у лікарні 6 днів. А у четвер, 17 червня, переніс операцію. Крістіану Еріксену імплантували дефібрилятор, який стимулюватиме роботу його серця.

У Еріксена зупинилось серце під час матчу: що відомо

Наприкінці першого тайму поєдинку Євро-2020 Данія – Фінляндія Еріксен несподівано втратив свідомість. Капітан Данії Сімон К'яєр першим побачив падіння партнера по команді та миттєво надавав допомогу футболісту.

Після цього на футбольне поле вибігли медики та кохана гравця. Інші футболісти Данії зробили коло навколо Еріксена. Все для того, щоб епізод не потрапив в об'єктиви трансляторів зустрічі та фотографів.

Крістіан покидав поле лише на ношах, у нього були відкриті очі. Хоча це не було позитивним сигналом. Гравця відразу госпіталізували у найближчий госпіталь, де продовжили рятувати життя футболісту. Звідти надійшли позитивні новини, що стан Еріксена стабільний. Лікарі поки що не знайшли причини зупинки серця півзахисника. Проблем із серцем до цього у Крістіана не було.

УЄФА відмовилася проводити турніри в Білорусі

УЄФА відмовилася проводити в Білорусі всі заходи під своєю егідою. Про це повідомив заступник генерального секретаря УЄФА Кевін Лямур.

Таким чином, Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) висловила солідарність з тими спортсменами, які борються за захист своїх прав в Білорусі.

Всі домашні ігри білоруські клуби повинні будуть проводити на нейтральному полі. Швидше за все, це торкнеться і національну збірну, а також інші збірні молодіжних вікових груп.

Участь Зубкова в матчі Євро-2020 проти Австрії під питанням

Збірна України 21 червня проведе свій третій матч на груповому етапі Євро-2020. Суперником "синьо-жовтих" цього разу стане команда з Австрії.

У завершальній зустрічі в квартеті, ймовірно, не зіграє Олександр Зубков. Український вінгер травмувався у поєдинку першого туру проти Нідерландів.

На 10 хвилині лідер Ференцвароша отримав пошкодження та покинув поле, поступившись місцем Марлосу. Він вже пропустив матч з Північною Македонією.

У другій зустрічі на Євро-2020 збірна України здобула "валідольну" перемогу з рахунком 2:1. Завдяки цій звитязі "синьо-жовті" вийшли на друге місце в групі C.

УЄФА може забрати в Англії фінал Євро-2020: причина

Фінал чемпіонату Європи-2020 може не відбутись у Лондоні (Англія). Новим містом може стати Будапешт (Угорщина). Все через карантинні заходи, які були введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

В УЄФА засумнівались, чи зможе столиця Англії прийняти вирішальний матч Євро-2020. Чинні обмеження можуть перешкодити відвідання поєдинків для уболівальників, спеціально запрошеним гостям та офіційним особам.

Планувалось, що трибуни "Вемблі" на фіналі Євро-2020 зможуть бути заповнені на 50%. Якщо порівнювати з ситуацію у Будапешті, то там зможуть фанати заповнити трибуни на усі 100%.

Фінал чемпіонату Європи-2020 відбудеться 11 липня.