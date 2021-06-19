Еріксена виписали з лікарні після успішної операції на серці
Півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена виписали з лікарні. 17 червня футболісту встановили кардіостимулятор після зупинки серця під час матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія.
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Футболіст пробув у лікарні 6 днів. А у четвер, 17 червня, переніс операцію. Крістіану Еріксену імплантували дефібрилятор, який стимулюватиме роботу його серця.
У Еріксена зупинилось серце під час матчу: що відомо
- Наприкінці першого тайму поєдинку Євро-2020 Данія – Фінляндія Еріксен несподівано втратив свідомість. Капітан Данії Сімон К'яєр першим побачив падіння партнера по команді та миттєво надавав допомогу футболісту.
- Після цього на футбольне поле вибігли медики та кохана гравця. Інші футболісти Данії зробили коло навколо Еріксена. Все для того, щоб епізод не потрапив в об'єктиви трансляторів зустрічі та фотографів.
- Крістіан покидав поле лише на ношах, у нього були відкриті очі. Хоча це не було позитивним сигналом. Гравця відразу госпіталізували у найближчий госпіталь, де продовжили рятувати життя футболісту. Звідти надійшли позитивні новини, що стан Еріксена стабільний. Лікарі поки що не знайшли причини зупинки серця півзахисника. Проблем із серцем до цього у Крістіана не було.
УЄФА відмовилася проводити турніри в Білорусі
УЄФА відмовилася проводити в Білорусі всі заходи під своєю егідою. Про це повідомив заступник генерального секретаря УЄФА Кевін Лямур.
Таким чином, Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) висловила солідарність з тими спортсменами, які борються за захист своїх прав в Білорусі.
Всі домашні ігри білоруські клуби повинні будуть проводити на нейтральному полі. Швидше за все, це торкнеться і національну збірну, а також інші збірні молодіжних вікових груп.
Участь Зубкова в матчі Євро-2020 проти Австрії під питанням
Збірна України 21 червня проведе свій третій матч на груповому етапі Євро-2020. Суперником "синьо-жовтих" цього разу стане команда з Австрії.
У завершальній зустрічі в квартеті, ймовірно, не зіграє Олександр Зубков. Український вінгер травмувався у поєдинку першого туру проти Нідерландів.
На 10 хвилині лідер Ференцвароша отримав пошкодження та покинув поле, поступившись місцем Марлосу. Він вже пропустив матч з Північною Македонією.
УЄФА може забрати в Англії фінал Євро-2020: причина
Фінал чемпіонату Європи-2020 може не відбутись у Лондоні (Англія). Новим містом може стати Будапешт (Угорщина). Все через карантинні заходи, які були введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.
В УЄФА засумнівались, чи зможе столиця Англії прийняти вирішальний матч Євро-2020. Чинні обмеження можуть перешкодити відвідання поєдинків для уболівальників, спеціально запрошеним гостям та офіційним особам.
Планувалось, що трибуни "Вемблі" на фіналі Євро-2020 зможуть бути заповнені на 50%. Якщо порівнювати з ситуацію у Будапешті, то там зможуть фанати заповнити трибуни на усі 100%.