"Там будет тяжело": Лунин назвал главные цели перед Евро-2024

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился своими эмоциями после выхода на Евро-2024. Он также рассказал о главных задачах перед турниром.

В частности у Лунина спросили, будет ли легче чувствовать себя после того, как команда получила путевку на Евро-2024. Он отметил, что частично это так, но на самом турнире – будет непросто.

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Лунин о выходе на Евро

"Возможно, немного, но самое главное мы понимаем, что Евро – это уже большой турнир, там будет тяжело, и надо хорошо подготовиться. Главное, чтобы сейчас все закончили сезон без травм, собрались и готовились на 100%.

Прекрасно понимаю, что сейчас эйфория, поехать на Евро. Надо также пытаться дать определенный результат, поэтому выполнен лишь минимум, я считаю. Все говорят, что это очень перспективная сборная, поэтому мы должны отвечать, и увидим на Евро", – сказал Лунин.

Что известно о выходе Украины на турнир