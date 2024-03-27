В частности у Лунина спросили, будет ли легче чувствовать себя после того, как команда получила путевку на Евро-2024. Он отметил, что частично это так, но на самом турнире – будет непросто.
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Лунин о выходе на Евро
"Возможно, немного, но самое главное мы понимаем, что Евро – это уже большой турнир, там будет тяжело, и надо хорошо подготовиться. Главное, чтобы сейчас все закончили сезон без травм, собрались и готовились на 100%.
Прекрасно понимаю, что сейчас эйфория, поехать на Евро. Надо также пытаться дать определенный результат, поэтому выполнен лишь минимум, я считаю. Все говорят, что это очень перспективная сборная, поэтому мы должны отвечать, и увидим на Евро", – сказал Лунин.
Что известно о выходе Украины на турнир
- Напомним, что сборная Украины пробилась на Евро через стадию плей-офф, обыграв с одинаковым счетом 2:1 команды Боснии и Герцеговины и Исландии.
- Для Украины Евро 2024 года станет четвертым в истории. На предыдущем Евро-2020 команда установила национальный рекорд, выйдя в четвертьфинал.
- В групповом этапе Евро-2024 Украина сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией. Первый матч "сине-желтых" на турнире состоится 17 июня.