Зокрема у Луніна запитали, чи буде легше почуватися після того, як команда здобула путівку на Євро-2024. Він зазначив, що частково це так, але на самому турнірі – буде непросто.

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Лунін про вихід на Євро

"Можливо, трохи, але найголовніше ми розуміємо, що Євро – це вже великий турнір, там буде важко, і треба добре підготуватися. Головне, щоб зараз всі закінчили сезон без травм, зібрались і готувались на 100%.

Чудово розумію, що зараз ейфорія, поїхати на Євро. Треба також намагатися дати певний результат, тому виконаний лише мінімум, я вважаю. Всі кажуть, що це дуже перспективна збірна, тому ми маємо відповідати, і побачимо на Євро", – сказав Лунін.

Що відомо про вихід України на турнір