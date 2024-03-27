Зокрема у Луніна запитали, чи буде легше почуватися після того, як команда здобула путівку на Євро-2024. Він зазначив, що частково це так, але на самому турнірі – буде непросто.
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Лунін про вихід на Євро
"Можливо, трохи, але найголовніше ми розуміємо, що Євро – це вже великий турнір, там буде важко, і треба добре підготуватися. Головне, щоб зараз всі закінчили сезон без травм, зібрались і готувались на 100%.
Чудово розумію, що зараз ейфорія, поїхати на Євро. Треба також намагатися дати певний результат, тому виконаний лише мінімум, я вважаю. Всі кажуть, що це дуже перспективна збірна, тому ми маємо відповідати, і побачимо на Євро", – сказав Лунін.
Що відомо про вихід України на турнір
- Нагадаємо, що збірна України пробилася на Євро через стадію плей-офф, обігравши з однаковим рахунком 2:1 команди Боснії та Герцеговини та Ісландії.
- Для України Євро 2024 року стане четвертим в історії. На попередньому Євро-2020 команда встановила національний рекорд, вийшовши до чвертьфіналу.
- У груповому етапі Євро-2024 Україна зіграє з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Перший матч "синьо-жовтих" на турнірі відбудеться 17 червня.