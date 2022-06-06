Глава Top Rank Арум может попробовать вернуть Ломаченко на ринг ради боя с Хейни
Источник:твиттер Майкла Бенсона
Новоиспеченный абсолютный чемпион мира по легкому весу Дэвин Хейни может выйти на ринг против Василия Ломаченко. Организацией этого боя может заняться сам Боб Арум.
Арум готов взяться за мегабий
В ночь на 5 июня Дэвин Хейни отобрал чемпионские титулы у Джорджа Камбососа и звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. По информации журналиста Майкла Бенсона, уже в следующем поединке Василий Ломаченко может попытаться вернуть свои пояса.
К теме К концу ноября мы повторим это, – Камбосос заговорил о реванше с Хейни
Сам глава Top Rank Боб Арум готов взяться за организацию этого боя между украинцем и новоиспеченным чемпионом мира.
Боб Арум сообщил, что хотел бы устроить бой Дэвин Хейни - Василий Ломаченко за титулы Хейни WBA, WBC, IBF и WBO в легком весе,
– написал Бенсон.
Правда, в контракте на бой Камбосос – Хейни был прописан реванш в случае поражения Джорджа. Что и случилось. Судьи по единогласному решению отдали победу Дэвину, который выглядел на ринг гораздо интереснее, чем его австралийский соперник.
Камбосос с уважением принял свое поражение, поблагодарил американца за бой и намекнул на реванш. Австралиец, проигравший на глазах родных болельщиков, анонсировал, что второе противостояние состоится еще до ноября 2022 года.
Хейни мог не стать чемпионом, если бы не Ломаченко
- Украинский боксер должен был стать следующим соперником Камбососа после победы Джорджа над Теофимо Лопесом. Но Ломаченко отказался от поединка. Василий остался в Украине и защищает страну от оккупантов. Сначала боксер вступил в ряды территориальной обороны, а недавно стало известно, что спортсмен уже в рядах ВСУ.
- Австралиец похвалил Ломаченко за столь патриотическое решение, а его команда начала искать нового оппонента. Им стал как раз Дэвин Хейни, забравший титулы у австралийца.
- Любопытно, что ни один боксер не может защитить эти титулы, которыми раньше владел украинец. Лопес и Камбосос потеряли пояса уже в первой защите титулов.