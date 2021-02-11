Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Йоширо Мори уходит в отставку. Все из-за сексистского скандала, который возник после его высказываний.

Причиной для скандала стали высказывания 83-летнего Море после заседания оргкомитета Олимпиады, на котором обсуждалось увеличение числа женщин в составе совета директоров (сейчас олимпийский оргкомитет состоит из 24 членов, и только семь из них – женщины).

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Мори обвинил женщин в том, что они соревнуются друг с другом, а также очень много говорят, из-за чего надо будет ограничить время на их выступления.

"Если мы увеличим число женщин, надо будет установить регламент на их выступления. Они с трудом могут вовремя остановиться, и это раздражает", – заявил Мори.

Эти слова вызвали волну возмущения во всем мире, особенно в Японии. Извиняться пришлось как самому Мори, который в свое время был премьер-министром страны, так и Международному олимпийскому комитету (МОК). Там слова Мори назвали совершенно неуместными и заверили, что равенство – один из основополагающих принципов организации. После этого в МОК заявили, что считают инцидент исчерпанным.

Но волна критики лишь росла. Сначала около 440 волонтеров Олимпиады-2020 отказались от участия в Играх в знак протеста. Впоследствии женщины-парламентарии в Японии пришли на работу в белой одежде в знак протеста против высказываний чиновника. Их поддержали некоторые коллеги-мужчины.

Дошло до того, что свое недовольство выразили и руководители Toyota – одного из самых спонсоров Олимпиады. Там заявили, что слова Мори прямо противоположны ценностям, которые Toyota уважает и поддерживает.

Ожидается, что Мори подаст заявление об отставке в пятницу, 12 февраля, на заседании оргкомитета. Вероятно, что новым председателем оргкомитета станет 84-летний Сабуро Кавабучи — мэр Олимпийской деревни.