Международный олимпийский комитет опубликовал первую часть правил проведения Олимпиады-2020 в Токио. Она касается зрителей на трибунах. А также части спортсменов.

Источник: официальный сайт МОК

Новые правила были разработаны МОК совместно со Всемирной организацией здравоохранения, правительством Японии и властями Токио, а также независимыми экспертами.

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В целом в этом сборнике расписаны правила поведения для спортсменов, зрителей, технических работников, представителей спортивных федераций, журналистов и тому подобное.

Среди правил – необходимость пройти тест на коронавирус за 14 дней до вылета в Японию, перед самым вылетом и по прибытии в Японию.

Во время пребывания в Японии, участникам Олимпиады нужно будет установить мобильное приложение, где они должны отчитываться о своем состоянии здоровья. Также с его помощью будут отслеживать все контакты во время Олимпиады.

На время пребывания в Олимпийской деревне, спортсмены и тренеры будут подвергнуты строгим контрольным мерам для обеспечения их безопасности. Это будет включать ограничение времени пребывания спортсменов и вспомогательного персонала на этой территории, ограничение общения за пределами поселка, их перемещение между официальными площадками Игр и систему скрининга COVID-19.

Кроме того, на соревнованиях будут запрещены рукопожатия. Спортсменам запретят посещать Олимпиаду как зрители.

Что касается болельщиков, то они должны поддерживать спортсменов без использования кричалок и песен. Ведь коронавирус передается воздушно-капельным путем при кашле, разговоре, крике или пении. Поэтому болельщики должны стараться не выражать свои эмоции, а лишь использовать аплодисменты.

Меры безопасности в отношении коронавируса будут обновляться. 3 февраля была опубликована лишь первая версия.

Напомним, Олимпийские Игры в Токио должны были состояться летом 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на 2021 год. Соревнования состоятся с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры начнутся 24 августа.