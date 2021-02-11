Голова оргкомітету Олімпійських ігор-2020 в Токіо Йошіро Морі йде у відставку. Все через сексистський скандал, який виник після його висловлювань.

Причиною для скандалу стали висловлювання 83-літнього Морі після засідання оргкомітету Олімпіади, на якому обговорювалося збільшення кількості жінок у складі ради директорів (Наразі олімпійський оргкомітет складається з 24 членів, і тільки сім з них – жінки).

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Морі звинуватив жінок у тому, що вони змагаються одна з одною, а також дуже багато говорять, через що треба буде обмежити час на їх виступи.

"Якщо ми збільшимо число жінок, треба буде встановити регламент на їх виступи. Вони насилу можуть вчасно зупинитися, і це дратує", – заявив Морі.

Ці слова викликали хвилю обурення у всьому світі, особливо в Японії. Вибачатися довелося як самому Морі, який свого часу був прем'єр-міністром країни, так і Міжнародному олімпійському комітету (МОК). Там слова Морі назвали абсолютно недоречними та запевнили, що рівність – один з основоположних принципів організації. Після цього в МОК заявили, що вважають інцидент вичерпаним.

Але хвиля критики лише зростала. Спочатку близько 440 волонтерів Олімпіади-2020 відмовилися від участі в Іграх у знак протесту. Згодом жінки-парламентарії в Японії прийшли на роботу в білому одязі на знак протесту проти висловлювань чиновника. Їх підтримали деякі колеги-чоловіки.

Дійшло до того, що своє невдоволення висловили й керівники Toyota – одного з найбільш спонсорів Олімпіади. там заявили, що слова Морі прямо протилежні цінностям, які Toyota поважає і підтримує.

Очікується, що Морі подасть заяву про відставку в п'ятницю, 12 лютого, на засіданні оргкомітету. Ймовірно, що новим головою оргкомітету стане 84-річний Сабуро Кавабучі — мер Олімпійського селища.