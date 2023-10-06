С 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Участие в соревнованиях российских спортсменов до сих пор остается под вопросом.

Президент МОК Томас Бах изо всех сил пытается лоббировать интересы атлетов из страны-агрессорки. От систематически заявляет, что спорт вне политики и считает, что тамошние спортсмены ни в чем не повинны.

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Маразм россиян не знает границ

Однако российские чиновники делают все, чтобы МОК наконец открыл глаза и принялся принимать адекватные решения. 5 октября НОК России принял в свой состав новых региональных членов из временно оккупированных территорий Украины: Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Это все состоялось накануне заседания МОК, где будет рассматриваться вероятное участие спортсменов из России в ОИ-2024 в Париже.

В день незаконного шабаша с приемом украинских территорий в НОК России террористы убили в Харьковской области более 50 человек в селе Гроза, попав ракетой в кафе, где проходил поминальный обед. На фоне такой трагедии и настоящего геноцида, который творят россияне в Украине, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выдал спич, цинизму которого нет предела.

Он назвал неприемлемыми условия допуска спортсменов из России к международным соревнованиям в нейтральном статусе и призвал отменить какие-либо санкции в отношении российских атлетов, обвинив МОК в "спортивном геноциде". сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Можно прямо говорить, что МОК заставляет наших спортсменов в обмен на допуск к соревнованиям отказаться от своей национальной принадлежности, жизненных принципов и спортивной федерации, команды и своих партнеров в отрасли. Это уже даже не дискриминация, а в чистом виде спортивный геноцид.



Позиция ОКР однозначна: мы считаем единственным правильным решением на данный момент отмены всех рекомендаций дискриминационного характера и возвращения к равноправному и полноценному участию спортсменов всех стран без каких-либо ограничений, для нас неприемлемо подписание любых документов, имеющих политический оттенок деклараций,

– сказал Поздняков.

Отметим, что накануне появилось видео со стадиона в Мариуполе, где после прихода туда "русского мира" жизнь остановилась. Это касается и многих регионов Украины, где физически атлеты не имеют возможности заниматься спортом и просто чувствовать себя в безопасности. И это уже не говоря о "Ангелах спорта", отдавших свою жизнь за свободу родной страны

Поэтому после таких заявлений, наконец, пора действовать Томасу Баху. Если жизненные принципы российских спортсменов совпадают с позицией их государства, то им не место на Олимпиаде, все просто…