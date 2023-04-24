В марте Международный олимпийский комитет утвердил скандальное решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине организация решила разрешить федерациям пускать на соревнования игроков из этих стран.

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Выступать они могут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований. Тем не менее, это вызвало негодование в украинском и международном сообществе.

Польша будет оказывать давление на Францию

Более 30 министров спорта разных стран выступили с заявлением о невозможности такого допуска. Президент НОК Польши Радослав Песевич заявил, что поднимет этот вопрос в разговоре с главами НОК Франции и США.

Нам нужно подумать, как россиян и белорусов исключить из Олимпийских игр, а затем принимать решения со всем спортивным сообществом, что делать. У меня будут встречи с главами комитетов Франции и США. Буду говорить прежде всего о том, чтобы Франция, как хозяйка Олимпийских игр, не допустила к участию спортсменов из России и Беларуси,

– заявил Песевич.

Также польский глава НОК высказался о том, будет ли Польша бойкотировать Олимпийские Игры в случае допуска РФ и Белоруссии. Радослав не дал четкого ответа, но намекнул, что не сторонник этой идеи.

Надо спросить у спортсменов, которые собираются участвовать в Олимпиаде, посвящающих свою жизнь сначала квалификации, затем соревнованиям на этих Играх, борьбе за медали. Я не могу представить, чтобы наши спортсмены не могли бороться за медали и воплощать свои мечты, дарить нам радость, поэтому принимать такие решения нужно с умом.

– подытожил президент НОК.

Россиян пока не допустили к Олимпиаде

Напомним, что МОК разрешил допустить россиян к соревнованиям только под нейтральным флагом при отсутствии поддержки в войне и непричастности к военным структурам. Это не касается команд из стран-агрессорок, а только спортсменов-индивидуалов.

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При этом МОК пока не обсуждал возможный допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже и зимним ОИ-2026 в Милане. Пока речь идет только о турнирах под эгидами федераций, вопрос ОИ будет обсуждаться позже.