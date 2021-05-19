"Летучим мышам" не хватает конкуренции в Украине

Решение приняли 18 мая во время встречи польских клубов. Идею участия украинской команды в польской PlusLizi поддержало 12 из 14 присутствующих. Еще двое воздержались.

К слову Волейбольный клуб Барком-Кажаны в третий раз стали чемпионами Украины

Барком-Кажаны должны выполнить ряд условий, чтобы соответствовать всем лицензионным требованиям PLS.

Это будет новый опыт для украинцев, которые живут в Польше, работают здесь. Они смогут посмотреть волейбол с участием своей команды. Мы будем первыми в таком проекте и это будет очень интересный опыт,

– сказал президент PlusLiga Артур Попко.

Президент Барком-Кажаны Олег Баран ранее заявлял, что в украинской лиге не хватает клубов, которые могли бы конкурировать между собой на высоком уровне.

Он считает, что появление "летучих мышей" в PlusLiga Польши – серьезный шаг вперед для украинского и львовского волейбола.

Заметим, что идея выступать в чемпионате Польши не нова для львовского клуба. Команда подавала заявку на выступление в PlusLizi в 2020 году. Тогда в Барком-Кажаны заявили, что продолжат выступать в чемпионате Украины.

Барком-Кажаны не покидают чемпионат Украины

Спорт 24 обратился за комментарием в Барком-Кажаны и Федерацию волейбола Украины.

В клубе подтвердили, что команда продолжит выступать в чемпионате Украины. Сейчас решается вопрос, в каком формате команда будет выступать в национальной лиге. Рассматривается вариант с плей-офф.

В клубе заявили, что выступление в чемпионате Польши было согласовано с президентом Федерации волейбола Украины Михаилом Мельником. Он поддержал желание "летучих мышей" выступать в Польше.

В то же время в федерации пока не комментируют, как команда будет выступать в украинской лиге. Там заверили, что Барком-Кажаны не нарушили регламент.

Вместе с тем, пока не известно, где Барком-Кажаны будут играть домашние матчи чемпионата Польши.