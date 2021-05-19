"Кажанам" бракує конкуренції в Україні

Рішення прийняли 18 травня під час зустрічі польських клубів. Ідею участі української команди у польській PlusLizi підтримало 12 із 14 присутніх. Ще двоє утрималось.

До слова Волейбольний клуб Барком-Кажани втретє стали чемпіонами України

Барком-Кажани повинні виконати ряд умов, аби відповідати всім ліцензійним вимогам PLS.

Це буде новий досвід для українців, які живуть у Польщі, працюють тут. Вони зможуть подивитись волейбол за участі своєї команди. Ми будемо перші у такому проєкті і це буде дуже цікавий досвід,

– сказав президент PlusLiga Артур Попко.

Президент Барком-Кажани Олег Баран раніше заявляв, що в українській лізі бракує клубів, які могли б конкурувати між собою на високому рівні.

Він вважає, що поява "кажанів" у PlusLiga Польщі – серйозний крок вперед для українського та львівського волейболу.

Зауважимо, що ідея виступати у чемпіонаті Польщі не нова для львівського клубу. Команда подавала заявку на виступ у PlusLizi у 2020 році. Тоді у Барком-Кажани заявили, що продовжать виступати у чемпіонаті України.

Барком-Кажани не покидають чемпіонат України

Спорт 24 звернувся за коментарем у Барком-Кажани та Федерацію волейболу України.

У клубі підтвердили, що команди продовжить виступати у чемпіонаті України. Наразі вирішується питанням, у якому форматі команда буде виступати в національній лізі. Розглядається варіант з плей-офф.

У клубі заявили, що виступ у чемпіонаті Польщі був погоджений з президентом Федерації волейболу України Михайлом Мельником. Він підтримав бажання "кажанів" виступати у Польщі.

Водночас у федерації поки не коментують, як команда виступатиме в українській лізі. Там запевнили, що Барком-Кажани не порушили регламент.

Разом з тим, поки не відомо, де Барком-Кажани гратиме домашні матчі чемпіонату Польщі.