Моя зарплата-5 тысяч гривен

18-летняя Никольченко рассказала, что получает от государства 5 тысяч гривен. Она отметила, что в 2020 году из-за пандемии практически не было соревнований.

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Моя зарплата сейчас – 5 тысяч гривен. Это вся зарплата. За прошлый год не было стартов, был только в конце года не совсем удачный для меня старт – чемпионат Европы в Киеве. У меня не было медали. Вот так снизили зарплату. Плюс с этими всеми ковидами и карантинами урезают бюджеты. Сейчас в спорте вообще несладко,

– сказала Влада.

В 2019 году Никольченко получила бронзовую награду на чемпионате мира в Баку. Украинка завоевала медаль в упражнении с булавами. Никольченко говорит, что за награду получила 30 тысяч гривен.

"Призовые от страны у нас не очень большие. Около 30 тысяч гривен. Но это же Украина. Есть серия гран-при, Кубки мира – это коммерческие турниры, где призовые в долларах и евро. А за такие соревнования, как чемпионат Европы, Европейские игры, Олимпийские игры, всякие универсиады, чемпионаты мира, платит государство. Сколько дают за золотую медаль – честно, не скажу. А за бронзу – 25 – 30 тысяч, не помню, что-то такое", – резюмировала спортсменка.