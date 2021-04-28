Моя зарплата – 5 тисяч гривень

18-річна Нікольченко розповіла, що отримує від держави 5 тисяч гривень. Вона зазначила, що у 2020 році через пандемію практично не було змагань.

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Моя зарплата зараз 5 тисяч гривень. Це вся зарплата. За минулий рік не було стартів, був тільки в кінці року не зовсім вдалий для мене старт – чемпіонат Європи у Києві. У мене не було медалі. Ось так знизили зарплату. Плюс з цими всіма ковідами і карантинами урізують бюджети. Зараз у спорті взагалі не солодко,

– сказала Влада.

У 2019 році Нікольченко здобула бронзову нагороду на чемпіонаті світу в Баку. Українка виборола медаль у вправі з булавами. Нікольченко каже, що за нагороду отримала 30 тисяч гривень.

"Призові від країни у нас не дуже великі. Близько 30 тисяч гривень. Але це ж Україна. Є серія гран-прі, Кубки світу – це комерційні турніри, де призові в доларах і євро. А за такі змагання, як чемпіонат Європи, Європейські ігри, Олімпійські ігри, всякі універсіади, чемпіонати світу, платить держава. Скільки дають за золоту медаль – чесно, не скажу. А за бронзу – 25 – 30 тисяч, не пам'ятаю, щось таке", – резюмувала спортсменка.