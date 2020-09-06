В неділю, 6 вересня, збірна України проведе матч в Мадриді проти збірної Іспанії. Перед матчем на стадіоні буде виконано гімни обох збірних.

Гімн збірної України буде у виконані Дзідзя, повідомляє Українська асоціація футболу. Однак це буде не живе виконання, а запис.

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Варто нагадати, що Дзідзьо виконував гімн України перед матчем проти Литви 11 жовтня 2019 року в Харкові. Це був матч відбору на Євро-2020, а українці перемогли 2:0.

Відео виконання гімну України Дзідзьо

Нагадаємо, матч Іспанія – Україна відбудеться в неділю, 6 вересня. Початок о 21:45. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.