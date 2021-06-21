Гибель рекордсменки Украины Екатерины Долган: вероятная причина ДТП

Недавно в ДТП на трассе Киев – Прилуки погибла 21-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Долган. Девушка возвращалась домой после участия в киевском ультрамарафоне и, по предварительным данным, уснула за рулем.
О вероятной причине гибели девушки в сети сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
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Детали ДТП с участием рекордсменки
По предварительной информации, ехала после ультрамарафона, уснула за рулем, авто вылетело с дороги,
– написала Ветрова.
В то же время издание "Фокус" пишет, что неуправляемая машина врезалась в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло авто. А это в итоге привело к гибели молодой спортсменки.
Погибла рекордсменка Екатерина Долган: что о ней известно
- Девушка жила в городе Прилуки, что на Черниговщине. Училась в Киевском университете Драгоманова на кафедре физического воспитания.
- Была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призером многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.
- В октябре 2020 года попала в Книгу рекордов Украины в номинации "Самый длинный непрерывный бег на беговом тренажере".
- Чтобы достичь этого, Долган пришлось без остановки бежать в течение почти 5 часов.