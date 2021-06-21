Про ймовірну причину загибелі дівчини у мережі повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

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Деталі ДТП за участю рекордсменки

За попередньою інформацією, їхала після ультрамарафону, заснула за кермом, авто вилетіло з дороги,

– написала Вєтрова.

Водночас видання "Фокус" пише, що некерована автівка врізалася в дерев'яну дошку, яка пробила лобове скло авто. А це в результаті призвело до загибелі молодої спортсменки.

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