Про ймовірну причину загибелі дівчини у мережі повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
Читайте також Українська рекордсменка Катерина Долган загинула у ДТП
Деталі ДТП за участю рекордсменки
За попередньою інформацією, їхала після ультрамарафону, заснула за кермом, авто вилетіло з дороги,
– написала Вєтрова.
Водночас видання "Фокус" пише, що некерована автівка врізалася в дерев'яну дошку, яка пробила лобове скло авто. А це в результаті призвело до загибелі молодої спортсменки.
Загинула рекордсменка Катерина Долган: що про неї відомо
- Дівчина жила в місті Прилуки, що на Чернігівщині. Навчалася у Київському університеті Драгоманова на кафедрі фізичного виховання.
- Була кандидатом в майстрині спорту з легкої атлетики, призеркою численних змагань і чемпіонатів України.
- У жовтні 2020 року потрапила до Книги рекордів України в номінації "Найдовший безперервний біг на біговому тренажері".
- Аби досягти цього, Долган довелося без упину бігти протягом майже 5 годин.