О вероятной причине гибели девушки в сети сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

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Детали ДТП с участием рекордсменки

По предварительной информации, ехала после ультрамарафона, уснула за рулем, авто вылетело с дороги,
 – написала Ветрова.

В то же время издание "Фокус" пишет, что неуправляемая машина врезалась в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло авто. А это в итоге привело к гибели молодой спортсменки.

Погибла рекордсменка Екатерина Долган: что о ней известно

  • Девушка жила в городе Прилуки, что на Черниговщине. Училась в Киевском университете Драгоманова на кафедре физического воспитания.
  • Была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призером многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.
  • В октябре 2020 года попала в Книгу рекордов Украины в номинации "Самый длинный непрерывный бег на беговом тренажере".
  • Чтобы достичь этого, Долган пришлось без остановки бежать в течение почти 5 часов.