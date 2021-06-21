О вероятной причине гибели девушки в сети сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

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По предварительной информации, ехала после ультрамарафона, уснула за рулем, авто вылетело с дороги,

– написала Ветрова.

В то же время издание "Фокус" пишет, что неуправляемая машина врезалась в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло авто. А это в итоге привело к гибели молодой спортсменки.

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