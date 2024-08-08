В среду, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялся финал бега с барьерами на дистанцию 3000 метров. Одним из главных претендентов на "золото" в этой дисциплине был рекордсмен мира Ламеха Гирма.
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Африканский спортсмен едва не погиб на Олимпиаде
Эфиопский бегун держался на дистанции в тройке лидеров. Когда атлеты пошли на последний круг, Гирма зацепился за препятствие и неудачно ударился головой о дорожку. 23-летний спортсмен потерял сознание и остался лежать на животе.
Видео падения Ламехи Гирма
Сразу же Гирма получил неотложную помощь от медицинской бригады. Легкоатлету наложили шейный бандаж и привели в чувство. Дальнейшую помощь спортсмену оказывали в больнице.
Лемеха остался на ночь в медицинском учреждении. Его тренер сообщил, что Гирма был в "хорошем состоянии".
Ламеха Гирма в больнице / фото из сети Х
В отсутствие рекордсмена забег выиграл марокканский бегун Суфиан эль-Баккали, которому досталась золотая награда Олимпийских игр.
Что известно об эфиопском рекордсмене
- Лемеха Гирма – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио.
- Эфиопский спортсмен трижды завоевывал "серебро" на чемпионате мира в беге с барьерами на 3000 метров (2019, 2022, 2023).
- Мировой рекорд в этой дисциплине Гирма установил в июне прошлого года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, когда пробежал дистанцию 3000 метров за 7 минут
- Гирма является обладателем мирового рекорда в этой дисциплине. В июне прошлого года на Бриллиантовой лиге в Париже он пробежал дистанцию за 7 минут 52,11 секунды.