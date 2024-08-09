У четвер, 8 серпня, на змаганнях у Техасі сталася трагедія. Сербський спортсмен Лазар Дукіч втопився в озері через недбалість рятувальника.

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Що сталося на змаганнях у Техасі

У США зараз проходить CrossFit Games 2024. Вранці 8 серпня відбувся перший етап змагань, під час якого потрібно було пробігти 3,5 милі і проплисти 800 метрів у відкритій воді.

Приблизно за 30-50 метрів до фінішу Лазар Дукіч почав тонути, що помітили і глядачі прямого ефіру змагань. Рятувальники, які були збоку від атлета ніяк не зреагували на ситуацію, через що спортсмен потонув. Його тіло знайшли після проведення слідчо-пошукової операції.

Після ретельного обдумування та багатьох внутрішніх розмов зі спортсменами та родиною Лазара Дукіча, за інформацією власника одеського клубу з кросфіту Сергія Гуменюка, було вирішено, що CrossFit Games 2024 триватиме, однак не обійшлося без скандалу.

Інцидент на змаганнях через загибель Лазара

На початку наступного етапу змагань було прийнято вшанувати пам'ять Лазара Дукіча хвилиною мовчання, однак одна з команд вирішила демонстративно виокремитись.

CrossFit Mayhem одразу почала виконувати комплекс вправ замість того, щоб вшанувати пам'ять трагічно загиблого спортсмена.

Відзначимо, що Лазар Дукіч останні три роки входив до топ-10 спортсменів на CrossFit Games.