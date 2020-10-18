Німецький нападник Маріо Гетце зумів відзначитись дебютним голом за ПСВ у чемпіонаті Нідерландів. Маріо скористався помилкою захисник ата відкрив рахунок у матчі.

Маріо Гетце яскраво дебютував за ПСВ у чемпіонаті Нідерландів проти "Еволле". Його команда розгромила суперника 3:0, пише 24 канал.

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Яскравий дебют

Німецький нападник вийшов на поле зі стартових хвилин. Вже на 9-й хвилині дебютного матчу він скористався помилкою оборони суперника і відкрив рахунок забитим голам за ПСВ.

ПСВ ще двічі забив у ворота господарів. Результативні удари у виконанні Гакло та Малена. Матч завершилася гостьовою перемогою команди з Ейндховена з рахунком 3:0.

До цього востаннє Гетце забивав аж 20 грудня 2019 року, за дортмундську "Боруссію" у ворота "Хоффенхайма". Наголосимо, що німецький нападник перейшов у ПСЖ на початку жовтня, підписавши контракт на 2 роки.

Гетце відомий за виступами у "Боруссії" та "Баварії". Став популярний після фіналу чемпіонату світу 2014 року завдяки єдиному голу, забитому ним наприкінці додаткового часу гри, що принесло збірній Німеччини перемогу в чемпіонаті. Гетце був визнаний найкращим гравцем матчу, а сам став наймолодшим автором голу у фіналах чемпіонатів світу з часів ЧС-1966. Його також називають німецьким "вундеркіндом".

Дебютний гол Гетце за ПСВ дивіться відео