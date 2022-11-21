Капитан сборной Эквадора стал героем первого матча Мундиаля. Уже в первом тайме нападающий оформил дубль и принес победу гостям поединка со счётом 0:2.

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Лучший футболист матча против войны

Логично, что после окончания встречи Эннер Валенсия получил награду лучшего футболиста матча против Катара.

Валенсия привлек внимание футбольных фанатов со всего мира. Украинцы не стали исключением. Весной футболист турецкого Фенербахче вместе с любимой супругой поддержал Украину в войне против России.

Валенсия изложил фотографию в футболке донецкого Шахтера. На футболках обоих была надпись: "Football For Peace".

Также вторая половинка форварда заплела в волосы желтую и синюю ленты.

Футбол для мира,

– написал эквадорец.



Валенсия с женой поддерживает Украину / Фото с инстаграммы футболиста

Валенсия забил свои 36-й и 37-й голы в 75 сыгранных матчах в футболке сборной Эквадора.

К слову. В следующем матче Эквадор сыграет против Нидерландов. Начало встречи 25 ноября в 18.00.