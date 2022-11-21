Капітан збірної Еквадору став героєм першого матчу Мундіалю. Вже у першому таймі нападник оформив дубль та приніс перемогу гостям поєдинку з рахунком 0:2.

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Найкращий футболіст матчу проти війни

Логічно, що по закінченню зустрічі Еннер Валенсія отримав нагороду найкращого футболіста матчу проти Катару.

Валенсія привернув до себе увагу футбольних фанатів із усього світу. Українці не стали виключенням. Навесні футболіст турецького Фенербахче разом із коханою дружиною підтримав Україну у війні проти Росії.

Валенсія виклав світлину у футболці донецького Шахтаря. На футболках обох був напис: "Football For Peace".

Також друга половинка форварда заплела у волосся жовту та синю стрічки.

Футбол для миру,

– написав еквадорець.



Валенсія з дружиною підтримує Україну / Фото з інстаграму футболіста

Валенсія забив свої 36-й та 37-й голи у 75 зіграних матчах у футболці збірної Еквадору.

До слова. У наступному матчі Еквадор зіграє проти Нідерландів. Початок зустрічі 25 листопада о 18:00.