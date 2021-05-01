Гол украинца в Беларуси
В конце первого тайма хозяева открыли счет. После перерыва на футбольном поле появился центральный нападающий Славии-Мозырь Максим Слюсарь.
Стоит увидеть Как украинский форвард забил роскошный гол со штрафного в Беларуси: видео
Украинец вышел на 64-й минуте и уже через 10 минут сравнял цифры на табло. Мяч после подачи с фланга пролетел всех игроков в штрафной и оказался прямо возле ноги Слюсаря, который ждал на дальней штанге.
- Для Слюсаря этот результативный выстрел стал уже вторым подряд в двух матчах. В прошлом туре форвард реализовал пенальти. В целом провел в футболке белорусского клуба 7 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола.
- Интересно, что Слюсарь в 2015 году попал в число игроков, которых отчислили из Зари U-19 за участие в договорных матчах.
Однако гол украинского легионера не позволил гостям взять хотя бы одно очко. На 85-й минуте Кики вырвал победу для Руха – 2:1. После фиаско клуб украинца с 4 пунктами занимает 13 место.
Видео гола Слюсаря в ворота Руха