Гол украинца в Беларуси

В конце первого тайма хозяева открыли счет. После перерыва на футбольном поле появился центральный нападающий Славии-Мозырь Максим Слюсарь.

Стоит увидеть Как украинский форвард забил роскошный гол со штрафного в Беларуси: видео

Украинец вышел на 64-й минуте и уже через 10 минут сравнял цифры на табло. Мяч после подачи с фланга пролетел всех игроков в штрафной и оказался прямо возле ноги Слюсаря, который ждал на дальней штанге.

Для Слюсаря этот результативный выстрел стал уже вторым подряд в двух матчах. В прошлом туре форвард реализовал пенальти. В целом провел в футболке белорусского клуба 7 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Интересно, что Слюсарь в 2015 году попал в число игроков, которых отчислили из Зари U-19 за участие в договорных матчах.

Однако гол украинского легионера не позволил гостям взять хотя бы одно очко. На 85-й минуте Кики вырвал победу для Руха – 2:1. После фиаско клуб украинца с 4 пунктами занимает 13 место.

Видео гола Слюсаря в ворота Руха