Рятівник Сарагоси

В основний час перемогу здобуло Луго. Однак у компенсований час гості зрівняли рахунок у зустрічі.

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На сьомій додатковій хвилині Сарагоса отримала право на перспективний штрафний. Допомогти команді прибіг голкіпер гостей Крістіан Альварес. Воротар зіграв найкраще на другому поверсі та перевів м'яч головою у сітку.

Результативний постріл Альвареса зрівняв рахунок у зустрічі. Матч завершився бойовою нічиєю 2:2. Після мирової Сарагоса з 43 очками йде на 15 місці. Їх суперник Луго розташовується на 21-й позиції, у його активі 37 пунктів.

Відео голу голкіпера