Герой финала Бонуччи поддержал спонсоров Евро-2020 на пресс-конференции: видео
12 июля 2021 , 10:23Читати новину українською
Источник:твиттер The Sun Football
Итальянская сборная переиграла Англию в финале Евро-2020. Автор гола в ворота соперников и один из героев матча Леонардо Бонуччи продолжил свое празднование триумфа на пресс-конференции.
Празднование героя матча
Защитник итальянской сборной Леонардо Бонуччи не сдерживал эмоций счастья после финала Евро-2020. Футболист посетил пресс-конференцию, чтобы поделиться впечатлениями от триумфа.
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Игрок обороны перед началом общения с журналистами по очереди пил пиво и "Coca-Cola".К слову. На 67-й минуте матча, когда счет на табло был 0:1 в пользу Англии, итальянцы превратили свое преимущество на поле в гол. После подачи с углового Пикфорд парировал удар Верратти, но Бонуччи выиграл добивание и затолкал мяч в ворота – 1:1.
Видео с пресс-конференции Бонуччи
- Победитель финала определился в серии послематчевых пенальти. Здесь футбольный Бог был на стороне "Скуадры адзурры" (3:2).
- Англичане же трижды не забили пенальти.