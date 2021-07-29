Море поздравлений для Романчука

Первой среди украинских спортсменов поздравила Михаила Романчука его жена и легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Прыгунья в длину поддерживала мужа с трибун.

Достойно внимания Ты мой герой, – Бех-Романчук трогательно поздравила мужа с "бронзой" на Олимпиаде

Поздравили украинца и другие спортсмены нашей страны. Саблистка Ольга Харлан искренне радуется за победы других олимпийцев, хотя сама уже на старте соревнований по фехтованию сенсационно покинула Олимпиаду-2020.

Мишаааааа! Урааааа! Поздравляююююю,

– написала Харлан.



Поздравление от Харлан / Скриншот из instagram.com/olgakharlan

Бронзовый призер по дзюдо и автор первой награды Украины на Олимпиаде-2020 в Токио Дарья Белодед тоже не стала медлить с поздравлениями. 20-летняя спортсменка гордится Михаилом, добавив в сторис "сине-желтый" флаг.



Белодед поздравила Романчука с "бронзой" / Скриншот из instagram.com/dariabilodid7

Жан Беленюк еще не начал свои выступления на японской земле. Но не мог остаться в стороне исторического достижения земляка. Борец греко-римского стиля уже в предвкушении заплыва на 1500 метров, где Романчук может порадовать Украину еще одной олимпийской наградой.

Борец подчеркнул, чтобы фанаты не пропустили следующий старт украинского пловца. Уже 1 августа состоится финал заплыва на 1500 метров вольным стилем.

Миша – красавчик. Скоро еще один старт на 1500 метров! Не пропустите,

– написал Беленюк.



Беленюк уже ждет следующего старта Романчука / Скриншот из instagram.com/zhanbeleniuk

Бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине Илья Кваша на украинском поздравил Михаила в сторис в инстаграме.

Это что-то невероятное! Еще одна награда в Токио! Миша Романчук – лучший,

– поздравил прыгун в воду.

Отметим, что Кваша в 2019 году объявил о завершении спортивной карьеры. Сейчас 33-летний Илья работает тренером.



Поздравление от Кваши / Скриншот из instagram.com/illya_kvasha

Каратистка Екатерина Кривая тоже не медлила с поздравлениями для Михаила Романчука. Спортсменка не отобралась на Олимпиаду-2020, но не могла не поздравить украинского пловца.



Кривая поздравила Романчука / Скриншот из instagram.com/katerynakryva

Сам Михаил Романчук уже выложил фотографию с наградой в своем аккаунте в инстаграме. 24-летний спортсмен мотивационно подписал фото: "Сегодня это "бронза". Украинец серьезно настроен принести Украине олимпийское "золото".