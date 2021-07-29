Море привітань Романчука

Першою серед українських спортсменів привітала Михайла Романчука його дружина та легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Стрибунка у довжину підтримувала чоловіка з трибун.

Варте уваги Ти мій герой, – Бех-Романчук зворушливо привітала чоловіка з "бронзою" на Олімпіаді

Привітали українця й інші спортсмени нашої країни. Шаблістка Ольга Харлан щиро радіє за перемоги інших олімпійців, хоча сама вже на старті змагань з фехтування сенсаційно покинула Олімпіаду-2020. Титулована українка привітала Романчука у сторіс в інстаграмі.

Мішаааааа! Урааааа! Вітаююююю,

– написала Харлан.



Привітання від Харлан / Скриншот із instagram.com/olgakharlan

Бронзова призерка з дзюдо та авторка першої нагороди України на Олімпіаді-2020 у Токіо Дарія Білодід теж не стала зволікати з привітаннями. 20-річна спортсменка пишається Михайлом, додавши у сторіс "синьо-жовтий" прапор.



Білодід привітала Романчука з "бронзою" / Скриншот із instagram.com/dariabilodid7

Жан Беленюк ще не розпочав свої виступи на японській землі. Але не міг обійти осторонь історичне досягнення земляка. Борець греко-римського стилю вже у передчутті запливу на 1500 метрів, де Романчук може потішити Україну ще однією олімпійською нагородою.

Борець наголосив, щоб фанати не пропустили наступний старт українського плавця. Вже 1 серпня відбудеться фінал запливу на 1500 метрів вільним стилем.

Міша – красунчик. Скоро ще один старт на 1500 метрів! Не пропустіть,

– написав Беленюк.



Беленюк вже чекає наступного старту Романчука / Скриншот із instagram.com/zhanbeleniuk

Бронзовий призер Олімпіади-2008 у Пекіні Ілля Кваша українською привітав Михайла у сторіс в інстаграмі.

Це щось неймовірне! Ще одна нагорода у Токіо! Міша Романчук – найкращий,

– привітав стрибун у воду.

Відзначимо, що Кваша у 2019 році оголосив про завершення спортивної кар'єри. Зараз 33-річний Ілля працює тренером.



Привітання від Кваші / Скриншот із instagram.com/illya_kvasha

Каратистка Катерина Крива теж не зволікала з привітаннями для Михайла Романчука. Спортсменка не відібралась на Олімпіаду-2020, але не могла не привітати українського плавця.



Крива привітала Романчука / Скриншот із instagram.com/katerynakryva

Сам Михайло Романчук вже виклав світлину з нагородою у своєму акаунті в інстаграмі. 24-річний спортсмен мотиваційно підписав фото: "Сьогодні це "бронза". Українець серйозно налаштований принести Україні олімпійське "золото".