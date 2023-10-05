Герой "горняков": УЕФА объявила лучшего футболиста матча Антверпен – Шахтер

Шахтер одержал свою первую победу в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/2024. Даниил Сикан стал одним из авторов невероятной победы "горняков" над Антверпеном.

Первый тайм футболисты Шахтера откровенно провалили, пропустив два гола от Антверпена. Во второй части встречи ход игры перевернулся с ног на голову. Невероятный камбэк "горняков" начал Даниил Сикан.

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Заслужил отличие

Нападающий Шахтера первым сыграл на добивании после "пожара" в штрафной бельгийцев. Даниил сократил отставание до 2:1. На экваторе второго тайма подопечные Патрика ван Леувена дважды огорчили голкипера соперника.

Сначала Ракицкий забил со штрафного благодаря рикошету от ноги оппонента. А уже через пять минут все тот же активный Сикан оформил дубль, заперев передачу от Назарины.

Даниил впервые в поединке вывел дончан вперед 2:3 и установил окончательный счет встречи.

На 87-й минуте главный тренер Шахтера забрал из игры автора дубля, висевшего на желтой карточке. Вместо него на поле вышел Марьян Швед, который в последнее время больше восстанавливается от травм, чем играет.

После поединка УЕФА наградил Сикана статуэткой и званием лучшего футболиста Лиги чемпионов. Даниил заслужил это отличие.



Сикан – игрок матча Антверпен – Шахтер / Фото из фейсбука донецкого клуба

Отметим, что игру Сикана выделили и статистические порталы WhoScored да SofaScore, которые оценили нападающего Шахтера самыми высокими баллами – 8.4 и 8.8 соответственно.

Интересно, что в текущем сезоне эти голы стали для Даниила вторым и третьим результативным ударом в 12 сыгранных поединках. До этого Сикан забил лишь один гол в УПЛ и отдал 3 ассиста.