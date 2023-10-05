Перший тайм футболісти Шахтаря відверто провалили, пропустивши два голи від Антверпена. У другій частині зустрічі хід гри перевернувся із ніг на голову. Неймовірний камбек "гірників" розпочав Данило Сікан.

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Заслужив за відзнаку

Нападник Шахтаря першим зіграв на добиванні після "пожежі" у штрафному майданчику бельгійців. Данило скоротив відставання до 2:1. На екваторі другого тайму підопічні Патріка ван Леувена двічі засмутили голкіпера суперника.

Спершу Ракіцький забив зі штрафного завдяки рикошету від ноги опонента. А вже через п'ять хвилин все той же активний Сікан оформив дубль, замкнувши передачу від Назарини.

Данило вперше у поєдинку вивів донеччан уперед 2:3 та встановив остаточний рахунок зустрічі.

На 87-й хвилині головний тренер Шахтаря забрав із гри автора дублю, який висів на жовтій картці. Замість нього на поле вийшов Мар'ян Швед, який останнім часом більше відновлюється від травм, аніж грає.

Після поєдинку УЄФА нагородив Сікана статуеткою та званням найкращого футболіста матчу Ліги чемпіонів. Данило заслужив на цю відзнаку.



Сікан – гравець матчу Антверпен – Шахтар / Фото з фейсбуку донецького клубу

Відзначимо, що гру Сікана виділили й статистичні портали WhoScored та SofaScore, які оцінили нападника Шахтаря найвищими балами – 8.4 та 8.8 відповідно.

Цікаво, що у поточному сезоні ці голи стали для Данила другим та третім результативним ударом у 12-ти зіграних поєдинках. До цього Сікан забив лише один гол в УПЛ та віддав 3 асисти.