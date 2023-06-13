На 19-й минуте Цыганков сравнял цифры на табло 1:1. А уже во втором тайме увеличил преимущество Украины до двух голов – 1:3.

Достойно внимания Положил на лопатки "бундестим": кто стал лучшим футболистом матча Германия – Украина

Сравнили с героем мультфильма

Хотя второго гола Виктора могло не быть, если бы Артем Довбик, находившийся перед воротами, пробил, а не отдал пас. Нападающий Днепра-1 показал, что не эгоист на футбольном поле.

В последние 10 минут украинцы потеряли преимущество и сыграли вничью с Германией 3:3. Красивая мировая в благотворительном матче в поддержку Украины.

Именно Цыганков заслужил звание лучшего футболиста матча в составах обеих сборных. По версии SofaScore Виктор получил бал 8.1.

Его нынешний клуб испанская Жирона крутым артом отреагировала на дубль Цыганкова в ворота Германии. "Красно-белые" презентовать украинского футболиста в роли героя мультфильма "Черный плащ", но с сине-желтым плащом.

Цыганков всегда готов прийти на помощь,

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Крутый арт для Цыганкова от Жироны / Фото испанского клуба

Жирона далеко не в первый раз так красиво реагирует в своих соцсетях на действия украинца на футбольном поле.

Отметим, что Цыганков попытается помочь Украине уже в отборочных матчах на Евро-2024. 16 июня команда Сергея Реброва, дебютировавшего во главе сборной, сыграет против Северной Македонии. А 19 июня "сине-желтые" сыграют встретятся с Мальтой.

Напомним! Цыганков выступает за Жирону с середины января 2023 года. С момента перехода Виктор провел за испанский коллектив 19 матчей, отличившихся 3 голами и 6 ассистами. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до конца июня 2027 года.