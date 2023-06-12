Помог рикошет: Германия забила первый гол в дебютной игре Реброва – видео

Национальная сборная Украины пропустила быстрый гол от "Бундестима". Результативный удар на свой счет записал защитник Мариус Вольф.

В понедельник, 12 июня, сборная Украины провела свой первый матч под руководством нового главного тренера Сергея Реброва. Стартовое давление "Бундестима" принесло свои плоды уже на 6-й минуте поединка, пишет 24 Канал.

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С первых минут сборная Германии прижала наших футболистов к воротам. Опасный момент возник на 2-й минуте поединка, но удар Никласа Фюллькруга пролетел мимо правой стойки.

"Орлы" добились своего на 7-й минуте встречи. Защитник дортмундской Боруссии Мариус Вольф благодаря рикошету от Фюллькруга отправил мяч в сетку Трубина. 1:0 – "Бундестим" повел в счете.

Видео гола Вольфа

Напомним, что Германия и Украина провели 8 очных встреч. "Сине-желтые" еще не выиграла ни одной, а проиграла пять раз и трижды сыграла вничью.