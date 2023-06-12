Вечером 12 июня сборная Украины проведет контрольный поединок с Германией. Матч станет дебютным для Сергея Реброва у руля "сине-желтой" команды.
Следите с нами Германия – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча сборных
Между тем, наставник нашей сборной определился со стартовым составом на игру в Бремене. С первых минут на поле выйдут в основном игроки основания. В центре поля вместо Александра Зинченко сыграет Георгий Судаков. В свою очередь, место в воротах займет Анатолий Трубин, а в центре поля вместо Руслана Малиновского тренер выставил Андрея Ярмоленко.
В свою очередь Ханс-Дитер Флик предпринял ротацию, но при этом состав Бундестим остается боевым. В основе выйдут Лерой Сане, Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер и Леон Горецка. Напомним, что для Германии это 1000-й матч в истории.
Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19.00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на региональных телеканалах Суспільного, а также онлайн-платформе Megogo.
Кто фаворит Ребров дебютирует в сборной Украины: какие шансы у наставника в спарринге с Германией
Напомним, что Германия и Украина провели 8 очных встреч. Наша команда не выиграла ни одной, а проиграла пять раз и трижды сыграла вничью:
- Квалификация ЧМ-1998. Германия – Украина 2:0
- Квалификация ЧМ-1998. Украина – Германия 0:0
- Квалификация ЧМ-2002, плей-офф. Украина – Германия 1:1
- Квалификация ЧМ-2002, плей-офф. Германия – Украина 4:1
- Товарищеский матч (2011). Украина – Германия 3:3
- Евро-2016. Германия – Украина 2:0
- Лига наций 2020-2021. Украина – Германия 1:2
- Лига наций 2020-2021. Германия – Украина 3:1