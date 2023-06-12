Вечером 12 июня сборная Украины проведет контрольный поединок с Германией. Матч станет дебютным для Сергея Реброва у руля "сине-желтой" команды.

Следите с нами Германия – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча сборных

Между тем, наставник нашей сборной определился со стартовым составом на игру в Бремене. С первых минут на поле выйдут в основном игроки основания. В центре поля вместо Александра Зинченко сыграет Георгий Судаков. В свою очередь, место в воротах займет Анатолий Трубин, а в центре поля вместо Руслана Малиновского тренер выставил Андрея Ярмоленко.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ: Трубин – Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Судаков – Мудрик, Ярмоленко, Цыганков – Довбик.

В свою очередь Ханс-Дитер Флик предпринял ротацию, но при этом состав Бундестим остается боевым. В основе выйдут Лерой Сане, Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер и Леон Горецка. Напомним, что для Германии это 1000-й матч в истории.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ: Трапп – Вольф, Рюдигер, Шлоттербек, Гинтер – Киммих, Горецка – Сане, Брандт, Вольф – Фюллькруг.

Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19.00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на региональных телеканалах Суспільного, а также онлайн-платформе Megogo.

Кто фаворит Ребров дебютирует в сборной Украины: какие шансы у наставника в спарринге с Германией

Напомним, что Германия и Украина провели 8 очных встреч. Наша команда не выиграла ни одной, а проиграла пять раз и трижды сыграла вничью: