Судейская бригада матча Германия – Украина отказалась от гонорара ради ВСУ

Сборные Украины и Германии провели товарищескую, но благотворительную встречу в Бремене. Команды показали зрелищный футбол, расписав результативную мировую.

Германия первой размочила нули на табло, но впоследствии получила три точных ответных удара. К 83-й минуте Украина вела в счете 1:3. Далее "бундестим" включился и через 8 минут забил дважды. Финальный свисток арбитра зафиксировал красивую ничью в сверхособом для обеих сборных матче – 3:3.

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Это уже больше, чем просто футбольный матч

Немецкая сборная провела свою юбилейную 1000 игру в истории, а для Украины это была первая игра под руководством нового главного тренера Сергея Реброва. Поединок был благотворительным, вырученные от продажи билетов средства, за вычетом расходов, перечислят на помощь Украине.

Напомним, что на матче Германия – Украина в Бремене был аншлаг. Болельщики тепло поддерживали обе национальные команды.

После матча стало известно о еще одном хорошем деле от нашего соперника. Вся немецкая сборная выставит свои игровые футболки на аукцион на платформе MatchWornShirt.

Также к хорошему делу присоединилась бригада арбитров в полном составе. Главный рефери матча Анастасиос Сидироопулос и его ассистенты отказались от заработанных гонораров за прошедший поединок. Греческие судьи хотят, чтобы их деньги пошли на помощь украинскому народу. А это почти 4 тысячи евро.

Отметим, уровень судейства греческой бригады арбитров в матче в Бремене.

После поединка наставник "сине-желтых" Сергей Ребров отметил игру своей команды и заверил, что в воротах "бундестим" могло побывать гораздо больше голов, чем три. Это была отличная репетиция перед важными встречами.

К слову. Впереди у сборной Украины по футболу два матча отбора на Евро-2024 – против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).