Сборная Украины отыграла первый июньский поединок. "Сине-желтые" чуть не выиграли в товарищеском матче с Германией, расписав ничью (3:3).

По теме Феерический старт Реброва: сборная Украины не удержала победу над Германией в зажигательном матче

Это была дебютная игра для Сергея Реброва во главе национальной команды. После поединка наставник дал пресс-конференцию, прокомментировав встречу с Бундестим.

Это неофициальная игра. Мы создали достаточно моментов, могли забивать даже больше. Несколько замен были плановыми. Мы оставили две замены и использовали их в конце матча. Миколенко говорил, что немного чувствует боль в колене. Поэтому относительно двух последних замен мы уже смотрели по ситуации на поле. Я благодарен игрокам и болельщикам, пришедшим на стадион. Мы ощущали поддержку, это было очень важно. Мы слышали поддержку ВСУ, и мы присоединяемся. Эта игра важна для Украины, чтобы показать поддержку со стороны Германии, предложившей нам провести этот матч. Мы ей очень благодарны за поддержку в войне с агрессором. Для меня лично это тоже очень важный матч, он первый. Я очень рад, что ребята серьезно отнеслись к этой игре. Мы показали достойный результат,

– заявил тренер.

Сборная Украины остается без побед в матчах с Германией. В девяти очных встречах "сине-желтые" получили четыре ничьи и пять раз проигрывали.

Читайте также Наш герой – Сергей Ребров: чего ждать от сборной Украины под руководством нового тренера

В июне нашу команду ожидают два матча квалификации к Евро-2024. 16 июня Украина сыграет на выезде с Северной Македонией, а 19 числа "примет" Мальту в словацком городе Трнава.

Пока наша команда еще не брала очков в отборе к чемпионату Европы и занимает четвертое место в квартете с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой. В единственном пока поединке квалификации украинцы проиграли на выезде Англии (0:2).