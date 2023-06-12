Ввечері 12 червня збірна України проведе контрольний поєдинок з Німеччино.. Матч стане дебютним для Сергія Реброва біля керма "синьо-жовтої" команди.

Слідкуйте з нами Німеччина – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу збірних

Тим часом наставник нашої збірної визначився зі стартовим складом на гру у Бремені. З перших хвилин на полі вийдуть здебільшого гравці основи. В центрі поля замість Олександра Зінченка зіграє Георгій Судаков. У свою чергу місце у воротах займе Анатолій Трубін, а у центрі поля замість Руслана Маліновського тренер виставив Андрія Ярмоленка.

СТАРТОВИЙ СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Судаков – Мудрик, Ярмоленко, Циганков – Довбик.

У свою чергу Ханс-Дітер Флік вдався до ротації, але при цьому склад Бундестім залишається бойовим. В основі вийдуть Лерой Сане, Йозуа Кімміх, Антоніо Рюдігер та Леон Горецка. Нагадаємо, що для Німеччини це 1000-ий матч в історії.

СТАРТОВИЙ СКЛАД ЗБІРНОЇ НІМЕЧЧИНИ: Трапп – Вольф, Рюдігер, Шлоттербек, Гінтер – Кімміх, Горецка – Сане, Брандт, Вольф – Фюллькруг..

Стартовий свисток у зустрічі прозвучить о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція гри буде доступна на регіональних телеканалах Суспільного, а також онлайн-платформі Megogo.

Хто фаворит Ребров дебютує у збірній України: які шанси у наставника у спарингу з Німеччиною

Нагадаємо, що Німеччина та Україна провели 8 очних зустрічей. Наша команда не виграла жодної, натомість програла п'ять разів та тричі зіграла внічию: