Ввечері 12 червня збірна України проведе контрольний поєдинок з Німеччино.. Матч стане дебютним для Сергія Реброва біля керма "синьо-жовтої" команди.
Слідкуйте з нами Німеччина – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу збірних
Тим часом наставник нашої збірної визначився зі стартовим складом на гру у Бремені. З перших хвилин на полі вийдуть здебільшого гравці основи. В центрі поля замість Олександра Зінченка зіграє Георгій Судаков. У свою чергу місце у воротах займе Анатолій Трубін, а у центрі поля замість Руслана Маліновського тренер виставив Андрія Ярмоленка.
У свою чергу Ханс-Дітер Флік вдався до ротації, але при цьому склад Бундестім залишається бойовим. В основі вийдуть Лерой Сане, Йозуа Кімміх, Антоніо Рюдігер та Леон Горецка. Нагадаємо, що для Німеччини це 1000-ий матч в історії.
Стартовий свисток у зустрічі прозвучить о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція гри буде доступна на регіональних телеканалах Суспільного, а також онлайн-платформі Megogo.
Хто фаворит Ребров дебютує у збірній України: які шанси у наставника у спарингу з Німеччиною
Нагадаємо, що Німеччина та Україна провели 8 очних зустрічей. Наша команда не виграла жодної, натомість програла п'ять разів та тричі зіграла внічию:
- Кваліфікація ЧС-1998. Німеччина – Україна 2:0
- Кваліфікація ЧС-1998. Україна – Німеччина 0:0
- Кваліфікація ЧС-2002, плей-офф. Україна – Німеччина 1:1
- Кваліфікація ЧС-2002, плей-офф. Німеччина – Україна 4:1
- Товариський матч (2011). Україна – Німеччина 3:3
- Євро-2016. Німеччина – Україна 2:0
- Ліга націй 2020-2021. Україна – Німеччина 1:2
- Ліга націй 2020-2021. Німеччина – Україна 3:1