Уже в понедельник, 12 июня, сборная Украины проведет свой первый матч под руководством Сергея Реброва. "Сине-желтые" сыграют в Бремене товарищеский матч против Германии, пишет 24 канал.
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Поединок станет частью подготовки к квалификационным играм Евро-2024. После встречи с немцами Украину ждут важные поединки с Северной Македонией и Мальтой.
Наша команда уже отыграла один матч в этом году. В марте под руководством исполняющего обязанности тренера Руслана Ротаня "сине-желтые" уступили на выезде Англии - 0:2.
Германия готовится к домашнему Евро-2024
Немцы же в ближайший год не будут проводить официальные матчи. Команда не отобралась в "финал четырех" Лиги наций, а квалификацию на Евро пропускает, поскольку получила прямую путевку на турнир как страна-хозяйка.
Игра с Украиной станет для Бундестим 1000-й в ее истории. За это время немцы стали одной из самых титулованных команд мира. На их счету – четыре победы на чемпионате мира (больше всего в Бразилии) и три трофея Евро (рекорд на пару с испанцами).
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Букмекеры почти не сомневаются в победе команды Ханса-Дитера Флика. Коэффициент на Германию составляет 1,37, тогда как на подопечных Реброва – 9,80. Ничья же оценивается в 5,80.
При этом эксперты уверены, что игра будет результативна. Поставить на тотал больше 2,5 можно за 1,53, тогда как на ТМ - 2,50. Главными фаворитами на забитый гол являются в основном игроки Бундестима:
- Никлас Фюлькруг (Германия) – 2,35
- Кай Хаверц (Германия) – 2,50
- Лерой Сане (Германия) – 2,60
- Юлиан Брандт (Германия) – 3,30
- Джамал Мусиала (Германия) – 3,50
- Артем Довбик (Украина) – 5,00
- Йозуа Киммих (Германия) – 5,00
- Андрей Ярмоленко (Украина) – 5,00
- Леон Горецка (Германия) – 5,00
- Михаил Мудрик (Украина) – 5,50
История встреч
Германия и Украина сыграли 8 очных матчей за всю историю. Преимущество на стороне Бундестим – 5 побед, 3 ничьих и ни одного поражения. Только раз команды играли в спарринге, который был матчем-открытием киевского НСК Олимпийский в 2011 году:
- Квалификация ЧМ-1998. Германия – Украина 2:0
- Квалификация ЧМ-1998. Украина – Германия 0:0
- Квалификация ЧМ-2002, плей-офф. Украина – Германия 1:1
- Квалификация ЧМ-2002, плей-офф. Германия – Украина 4:1
- Товарищеский матч (2011). Украина – Германия 3:3
- Евро-2016. Германия – Украина 2:0
- Лига наций 2020-2021. Украина – Германия 1:2
- Лига наций 2020-2021. Германия – Украина 3:1