Уже в понедельник, 12 июня, сборная Украины проведет свой первый матч под руководством Сергея Реброва. "Сине-желтые" сыграют в Бремене товарищеский матч против Германии, пишет 24 канал.

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Поединок станет частью подготовки к квалификационным играм Евро-2024. После встречи с немцами Украину ждут важные поединки с Северной Македонией и Мальтой.

Наша команда уже отыграла один матч в этом году. В марте под руководством исполняющего обязанности тренера Руслана Ротаня "сине-желтые" уступили на выезде Англии - 0:2.

Германия готовится к домашнему Евро-2024

Немцы же в ближайший год не будут проводить официальные матчи. Команда не отобралась в "финал четырех" Лиги наций, а квалификацию на Евро пропускает, поскольку получила прямую путевку на турнир как страна-хозяйка.

Игра с Украиной станет для Бундестим 1000-й в ее истории. За это время немцы стали одной из самых титулованных команд мира. На их счету – четыре победы на чемпионате мира (больше всего в Бразилии) и три трофея Евро (рекорд на пару с испанцами).

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Букмекеры почти не сомневаются в победе команды Ханса-Дитера Флика. Коэффициент на Германию составляет 1,37, тогда как на подопечных Реброва – 9,80. Ничья же оценивается в 5,80.

При этом эксперты уверены, что игра будет результативна. Поставить на тотал больше 2,5 можно за 1,53, тогда как на ТМ - 2,50. Главными фаворитами на забитый гол являются в основном игроки Бундестима:

Никлас Фюлькруг (Германия) – 2,35

Кай Хаверц (Германия) – 2,50

Лерой Сане (Германия) – 2,60

Юлиан Брандт (Германия) – 3,30

Джамал Мусиала (Германия) – 3,50

Артем Довбик (Украина) – 5,00

Йозуа Киммих (Германия) – 5,00

Андрей Ярмоленко (Украина) – 5,00

Леон Горецка (Германия) – 5,00

Михаил Мудрик (Украина) – 5,50

История встреч

Германия и Украина сыграли 8 очных матчей за всю историю. Преимущество на стороне Бундестим – 5 побед, 3 ничьих и ни одного поражения. Только раз команды играли в спарринге, который был матчем-открытием киевского НСК Олимпийский в 2011 году:

Квалификация ЧМ-1998 . Германия – Украина 2:0

. Германия – Украина Квалификация ЧМ-1998 . Украина – Германия 0:0

. Украина – Германия Квалификация ЧМ-2002 , плей-офф. Украина – Германия 1:1

, плей-офф. Украина – Германия Квалификация ЧМ-2002 , плей-офф. Германия – Украина 4:1

, плей-офф. Германия – Украина Товарищеский матч (2011) . Украина – Германия 3:3

. Украина – Германия Евро-2016 . Германия – Украина 2:0

. Германия – Украина Лига наций 2020-2021 . Украина – Германия 1:2

. Украина – Германия Лига наций 2020-2021. Германия – Украина 3:1

Важно знать. Матч Германия – Украина состоится 12 июня в Бремене. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на региональных каналах Суспільного, а также на онлайн-платформе Мегого.