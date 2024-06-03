Первый матч перед Евро-2024: онлайн-трансляция матча Германия – Украина

3 июня сборные Германии и Украины проведут товарищеский матч накануне чемпионата Европы-2024. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Нюрнберге.

В понедельник, 1 июня, состоится первый товарищеский матч сборной Украины накануне Евро-2024. Команда Сергея Реброва померяется силами с хозяевами чемпионата Европы Германией, пишет 24 Канал.

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"Сине-желтые" собрались в Нюрнберге, где пройдет спарринг, почти в полном составе. Единственным исключением является отсутствие Андрея Лунина, который в субботу вместе с Реалом был в заявке на финал Лиги чемпионов.

Остальные 25 игроков готовятся к игре с немцами. Под вопросом было участие Георгия Судакова и Виталия Миколенко. Однако Сергей Ребров заверил, что лидеры команды работают в общей группе.

Что касается немцев, то Юлиан Нагельсманн пока не сможет рассчитывать на четырех игроков-финалистов Лиги чемпионов. Речь о Шлоттербеке, Рюдигере, Кроосе и Фюллькруге. Также продолжает оправляться от травмы Павлович.

В остальном составы команд должны быть приближенными к основе. Ребров и Нагельсманн разве что могут предоставить дополнительный отдых тем, кто провел изнурительный сезон или только восстановился от травмы.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Германия – Украина можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Также прямая трансляция спарринга будет доступна на региональных каналах Общественного. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Украина. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.