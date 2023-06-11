"Украине не хватает положительных эмоций": Сергей Ребров рассказал о важности футбола во время войны

Наставник сборной Украины поблагодарил Германию за поддержку в противодействии российской агрессии. Сергей Станиславович верит, что игра команды доставит фанатам положительные эмоции.

Сборная Украины готовится к своему второму поединку в 2023 году. В понедельник, 12 июня, "сине-желтые" сыграют товарищеский матч против Германии в Бремене.

По теме Наш герой – Сергей Ребров: чего ждать от сборной Украины под руководством нового тренера

Для новоиспеченного тренера Сергея Реброва это будет первая встреча во главе сборной. Накануне спарринга наставник рассказал о важности матча для Украины во время войны.

Спасибо Германии за то, что она одна из крупнейших партнеров Украины в войне. Мы рады сыграть здесь в 1000-м матче для немцев. Для меня и людей в моей стране футбол – это эмоции. А нам не хватает положительных эмоций из-за войны. Каждый день мы смотрим новости и то, что происходит на войне. Я сказал игрокам, что мы должны подарить украинцам эмоции и поддержать их. На поле мы покажем свой характер. Эта игра неофициальна, но все равно важно показать себя. Для меня важно то, что мы здесь, что мы показываем, что Украина жива и мы играем в футбол,

– заявил Сергей Ребров.

Также капитан национальной команды Андрей Ярмоленко отблагодарил немцев за поддержку нашей страны: "Я также хочу поблагодарить немецкое правительство и народ за помощь Украине. Игрокам сложно, но мы должны быть сильными. Потому что мы – украинцы. Мы должны играть в футбол ради наших людей и принести в их жизнь что-то положительное".

Кроме спарринга с Германией Украина проведет еще два матча в июне в рамках квалификации Евро-2024. 16 июня "сине-желтые" сыграют в гостях против Северной Македонии, а 19-го числа "примут" в словацкой Трави Мальту. Читайте также Ребров дебютирует в сборной Украины: какие шансы у наставника в спарринге с Германией В этом году сборная Украины сыграла уже один матч по отбору на чемпионат Европы. В марте под руководством исполняющего обязанности тренера Руслана Ротаня "сине-желтые" уступили на выезде Англии - 0:2.

. Матч Германия – Украина состоится 12 июня в Бремене. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на региональных каналах, а также на онлайн-платформе