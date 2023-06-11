Сборная Украины готовится к своему второму поединку в 2023 году. В понедельник, 12 июня, "сине-желтые" сыграют товарищеский матч против Германии в Бремене.

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Для новоиспеченного тренера Сергея Реброва это будет первая встреча во главе сборной. Накануне спарринга наставник рассказал о важности матча для Украины во время войны.

Спасибо Германии за то, что она одна из крупнейших партнеров Украины в войне. Мы рады сыграть здесь в 1000-м матче для немцев. Для меня и людей в моей стране футбол – это эмоции. А нам не хватает положительных эмоций из-за войны. Каждый день мы смотрим новости и то, что происходит на войне. Я сказал игрокам, что мы должны подарить украинцам эмоции и поддержать их. На поле мы покажем свой характер. Эта игра неофициальна, но все равно важно показать себя. Для меня важно то, что мы здесь, что мы показываем, что Украина жива и мы играем в футбол,

– заявил Сергей Ребров.

Также капитан национальной команды Андрей Ярмоленко отблагодарил немцев за поддержку нашей страны: "Я также хочу поблагодарить немецкое правительство и народ за помощь Украине. Игрокам сложно, но мы должны быть сильными. Потому что мы – украинцы. Мы должны играть в футбол ради наших людей и принести в их жизнь что-то положительное".

Важно знать. Матч Германия – Украина состоится 12 июня в Бремене. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на региональных каналах Суспільного, а также на онлайн-платформе Мегого.