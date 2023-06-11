Вже у понеділок, 12 червня, збірна України проведе свій перший матч під керівництвом Сергія Реброва. "Синьо-жовті" зіграють у Бремені товариський матч проти Німеччини, пише 24 канал.

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Поєдинок стане частиною підготовки до кваліфікаційних ігор Євро-2024. Після зустрічі з німцями на Україну чекають важливі двобої із Північною Македонією та Мальтою.

Наша команда вже відіграла один матч відбору цього року. У березні під керівництвом виконуючого обов'язки тренера Руслана Ротаня "синьо-жовті" поступились на виїзді Англії – 0:2.

Німеччина готується до домашнього Євро-2024

Німці ж найближчий рік не будуть проводити офіційних матчів. Команда не відібралась у "фінал чотирьох" Ліги націй, а кваліфікацію на Євро пропускає, оскільки отримала пряму путівку на турнір як країна-господарка.

Гра з Україною стане для Бундестім 1000-ою в її історії. За цей час німці стали однією з найтитулованіших команд світу. На їх рахунку – чотири перемоги на чемпіоната світу (більше лише у Бразилії) та три трофеї Євро (рекорд на пару із іспанцями).

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Букмекери майже не сумніваються у перемозі команди Ханса-Дітера Фліка. Коефіціент на Німеччину становить 1,37, тоді як на підопічних Реброва – аж 9,80. Нічия ж оцінюється у 5,80.

При цьому експерти впевнені, що гра буде результативною. Поставити на "тотал більше 2,5" можна за 1,53, тоді як на ТМ – 2,50. Головними фаворитами на забитий гол є в основному гравці Бундестіму:

Ніклас Фюлькруг (Німеччина) – 2,35

Кай Хаверц (Німеччина) – 2,50

Лерой Сане (Німеччина) – 2,60

Юліан Брандт (Німеччина) – 3,30

Джамал Мусіала (Німеччина) – 3,50

Артем Довбик (Україна) – 5,00

Йозуа Кімміх (Німеччина) – 5,00

Андрій Ярмоленко (Україна) – 5,00

Леон Горецка (Німеччина) – 5,00

Михайло Мудрик (Україна) – 5,50

Історія зустрічей

Німеччина та Україна зіграли 8 очних матчів за всю історію. Перевага на боці Бундестім – 5 перемог, 3 нічиї та жодної поразки. Лише раз команди грали у спарингу, який був матчем-відкриттям київського НСК Олімпійський у 2011 році:

Кваліфікація ЧС-1998 . Німеччина – Україна 2:0

. Німеччина – Україна Кваліфікація ЧС-1998 . Україна – Німеччина 0:0

. Україна – Німеччина Кваліфікація ЧС-2002 , плей-офф. Україна – Німеччина 1:1

, плей-офф. Україна – Німеччина Кваліфікація ЧС-2002 , плей-офф. Німеччина – Україна 4:1

, плей-офф. Німеччина – Україна Товариський матч (2011) . Україна – Німеччина 3:3

. Україна – Німеччина Євро-2016 . Німеччина – Україна 2:0

. Німеччина – Україна Ліга націй 2020-2021 . Україна – Німеччина 1:2

. Україна – Німеччина Ліга націй 2020-2021. Німеччина – Україна 3:1

Важливо знати. Матч Німеччина – Україна відбудеться 12 червня у Бремені. Початок – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на регіональних каналах Суспільного, а також на онлайн-платформі Megogo.