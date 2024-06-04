Команда Сергея Реброва провела матч вторым номером. Несмотря на значительное давление от Бундестим Украине удалось оставить ворота "сухими" и добиться ничьей.

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Впечатления Реброва от матча с Германией

После финального свистка состоялась традиционная пресс-конференция. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлением от встречи и рассказал, доволен ли выступлением своей команды.

Главная цель – подготовиться к Евро. Эта игра была полезной для обеих сборных. К сожалению, сейчас игроки не готовы на сто процентов, но у нас впереди почти две недели на подготовку. Я увидел большое желание у футболистов, что очень важно, большое желание команды играть на оборону. К сожалению, нам пришлось много обороняться. Но сегодня была команда, которая понимала, за счет чего мы можем играть на уровне сборной Германии,

– сказал Ребров.

Также наставник "сине-желтых" отметил, что для Украины очень важно проводить такие матчи и поблагодарил Германию за помощь во время полномасштабной войны:

"Быть представленной здесь на Евро в Германии – очень хорошо для Украины. Мы хотим быть частью европейского сообщества, поэтому такой форум имеет важное значение для нашей страны. Я рад, что мы здесь сейчас, снова играем против Бундестима.

Я считаю, что Германия – самый важный наш партнер во время войны. Я очень благодарен этой стране. Мы не имеем здесь никаких проблем, нас все поддерживают, это важно. К сожалению, сейчас в нашей стране футбол не на первом плане. Очень важно для всех в Европе, мире поддерживать Украину во время войны. В конце концов, я уверен, очень скоро футбол снова будет номером один в нашей стране".

Справка. Матч в Нюрнберге стал десятым в истории противостояний Украины и Германии. "Сине-желтые" еще не побеждали Бундестим – 5 ничьих и столько же поражений.

Отметим, что следующий матч команда Реброва проведет 7 июня с Польшей. Матч начнется в 21:45.