Минувшим летом Андрей Ярмоленко решил покинуть Вест Хэм. Капитан сборной Украины перебрался в Аль-Айн из ОАЭ, где наставником был украинец Сергей Ребров.

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Ярмоленко подписал контракт по схеме 1+1. Так что договор завершается 30 июня. но клуб имеет опцию пролонгации еще на год. Различные СМИ сообщают, что 33-летний футболист близок к возвращению в Динамо.

Сам Андрей пока не комментирует свою дальнейшую карьеру. Ярмоленко заинтриговал фанатов ответом на вопрос о трансфере в киевский клуб.

Вернусь ли в Динамо? Не знаю. Посмотрим, потому что сейчас у меня еще месяц по контракту с Аль-Айном. Я должен уважать это. Сейчас я полностью сосредоточен на сборной Украины, поэтому все узнаете после матчей сборных,

– заявил Ярмоленко.

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Вместо этого тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне спарринга с Германией потроил Ярмоленко. Он считает, что у вингеров есть шансы привлечь внимание клубов из Бундеслиги: "Это сейчас хорошая реклама для Андрея. У него истекает контракт, некоторые немецкие клубы могут увидеть его".

Отметим, что за прошлый сезон Ярмоленко провел 33 матча за Аль-Айн, отличившись 12 голами и четырьмя результативными передачами. За Динамо Андрей выступал с 2008 по 2017 годы, выиграв с киевлянами три чемпионства в УПЛ.