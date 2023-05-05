Сборная Украины сыграет исторический матч против Германии: сколько стоит билет и где его купить
Сборная Украины по футболу 12 июня проведет товарищеский матч против Германии. Игра состоится в Бремене, и на эту встречу стартовала продажа билетов.
Матч между сборными Германии и Украины будет историческим для хозяев поля – это будет 1000 матч в истории немецкой сборной. Кроме того, Немецкий футбольный союз решил сделать матч благотворительным.
Достойно внимания "Болельщики будут довольны": Павелко назвал, когда сборную Украины возглавит новый тренер
Матч Германия – Украина состоится в Бремене на стадионе "Везерштадион". 5 мая стартовала продажа билетов на этот матч. Стоимость билета в фан-сектор – 25 евро, на места с ограниченным досмотром – 18 евро.
Процедура приобретения билета:
- перейти за ссылкой для выбора и покупки билета;
- один болельщик может купить до шести билетов;
- после перехода в корзину болельщику предлагается зарегистрироваться на сайте для завершения покупки билетов;
- на купленных билетах отображается имя одного заказчика;
- билеты приходят на зарегистрированную электронную почту;
- билет следует распечатать перед игрой для входа на стадион;
- для входа на стадион необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Обратите внимание, что для детей и новорожденных также необходимо покупать билеты.
Стоимость билетов для людей с инвалидностью – 10 евро для человека на коляске, включая сопровождающего. Места с этими билетами расположены на главной трибуне. Для приобретения таких билетов следует обратиться с соответствующим запросом по электронному адресу reception@uafmarketing.com.ua.
Сборная Украины против Германии
- Сборная Украины в своей истории сыграла восемь матчей против Германии. В первый раз это было в 1997 году, когда обе команды попали в одну группу отбора на ЧМ-1998. Тогда немцы выиграли дома 2:0, а в Киеве матч закончился без забитых голов – 0:0. Германия тогда с первого места вышла из группы, а Украина заняла второе место. И вышли в плей-офф, где уступила сборной Хорватии.
- Следующее противостояние произошло уже в 2001 году. И тогда команды сыграли уже в плей-офф квалификации на ЧМ-2002. Только на этот раз первый матч сыграли в Киеве, где тоже не обнаружили победителя – 1:1. А в Дортмунде немцы оказались сильнее – разгром 4:1, который и принес им путевку на Мундиаль, где они стали серебряными призерами.
- Именно сборная Германии сыграла против Украины в матче-открытии НСК "Олимпийский" после реконструкции перед Евро-2012. И тогда украинцы в первом тайме ошарашили соперника, забив трижды. Правда одного и сами пропустили. А во втором тайме уже немцы забили два гола и игра закончилась вничью 3:3.
- В 2016 году Украина и Германия попали в одну группу на чемпионате Европы. Они сыграли в первом туре, а сам матч закончился победой "Бундестим" со счетом 2:0.
- В 2020 году Украина и Германия уже попали в одну группу Лиги наций в элитном дивизионе. Их матчи проходили на фоне карантинных ограничений. В этот раз в Киеве наша команда уступила 1:2. А в Германии хозяева праздновали победу 3:1.