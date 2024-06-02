Германия – Украина: где и когда смотреть первый контрольный матч перед стартом Евро-2024

Национальная сборная Украины начала подготовку к Евро-2024. Первый экзамен подопечные Сергея Реброва сдадут хозяевам турнира сборной Германии.

Перед началом континентального первенства "сине-желтые" сыграют три товарищеских матча. Серьезное испытание для подопечных Сергея Реброва ожидает уже в первой встрече, пишет 24 Канал.

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Где смотреть матч Германия – Украина

Товарищеский матч Германия – Украина состоится 3 июня на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка Германия – Украина будет доступна на медиасервисе MEGOGO. Матч будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный".

Также украинские болельщики смогут посмотреть матч Германия – Украина в эфире местных телеканалов Суспільного, кроме OTT-сервисов.

Когда следующие матчи сборной Украины

Напомним, что в рамках подготовки к Евро-2024 "сине-желтые" сыграют еще два матча. После поединка в Нюрнберге подопечные Реброва отправятся в Варшаву. Там 7 июня состоится игра против Польши. Последний поединок перед стартом Евро-2024 украинцы сыграют 11 июня с Молдовой в Кишиневе.

Чемпионат Европы-2024 начнется в Германии 14 июня. Сборная Украины сыграет в группе Е, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. В первом туре команда Реброва сыграет с Румынией. Матч состоится 17 июня.

проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Германия – Украина. Там будут доступны видео голов, а также самые интересные моменты поединка.