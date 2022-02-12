Германия сохранила лидерство, Украина без медалей: результаты Олимпийских игр 12 февраля

В Пекине на зимних Олимпийских играх 2022 в субботу, 12-го февраля, разыграли еще 6 комплектов наград. После 8-го соревновательного дня лидер медального зачета остался неизменным.

Сейчас ожесточенную борьбу в медальном зачете ведут Норвегия и Германия, сообщает 24 канал. Команды едва ли не ежедневно обмениваются позициями.

К теме Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Обе страны выиграли уже по 8 золотых медалей, но Германия возглавляет зачет, ведь получила 5 серебряных наград против трех у норвежцев.

К сожалению, без медалей до сих пор олимпийская сборная Украины.

Биатлон (мужской спринт)

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Кантен Фийон-Имеет (Франция)

3. Тарьей Бё (Норвегия)

...

13. Дмитрий Пидручный (Украина)

15. Артем Прима (Украина)

60. Антон Дудченко (Украина)

66. Богдан Цимбал (Украина)

Достойно внимания Пидручный и Джима охотятся за первыми медалями Украины на Олимпиаде: прогноз на персьюты

Лыжные гонки (женщины, эстафета)

1. ОКР

2. Германия

3. Швеция

...

Украина не финишировала

Прыжки на лыжах с трамплина (мужчины)

1. Мариус Линдвик (Норвегия)

2. Рею Кобаяси (Япония)

3. Карл Гайгер (Германия)

Кстати Протест Гераскевича на Олимпиаде: МОК отказался "наказывать" украинца после истерики в России

Сноубординг (сноуборд-кросс, смешанные командные соревнования)

1. США

2. Италия

3. Канада

Конькобежный спорт (мужчины, 500 метров)

1. Гао Тинъюй (Китай)

2. Ча Мин Кю (Южная Корея)

3. Ватару Морисигэ (Япония)

Скелетон, женщины

1. Ханна Нейс (Германия)

2. Жаклин Нарракотт (Австралия)

3. Кимберли Бос (Нидерланды)

В воскресенье, 13-го февраля, на Олимпийских играх в Пекине должны разыграть 7 комплектов наград.