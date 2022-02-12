Сейчас ожесточенную борьбу в медальном зачете ведут Норвегия и Германия, сообщает 24 канал. Команды едва ли не ежедневно обмениваются позициями.

К теме Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Обе страны выиграли уже по 8 золотых медалей, но Германия возглавляет зачет, ведь получила 5 серебряных наград против трех у норвежцев.

К сожалению, без медалей до сих пор олимпийская сборная Украины.

1. Йоханнес Бё (Норвегия)
2. Кантен Фийон-Имеет (Франция)
3. Тарьей Бё (Норвегия)
...
13. Дмитрий Пидручный (Украина)
15. Артем Прима (Украина)
60. Антон Дудченко (Украина)
66. Богдан Цимбал (Украина)

Достойно внимания Пидручный и Джима охотятся за первыми медалями Украины на Олимпиаде: прогноз на персьюты

1. ОКР
2. Германия
3. Швеция
...
Украина не финишировала

1. Мариус Линдвик (Норвегия)
2. Рею Кобаяси (Япония)
3. Карл Гайгер (Германия)

Кстати Протест Гераскевича на Олимпиаде: МОК отказался "наказывать" украинца после истерики в России

1. США
2. Италия
3. Канада

1. Гао Тинъюй (Китай)
2. Ча Мин Кю (Южная Корея)
3. Ватару Морисигэ (Япония)

1. Ханна Нейс (Германия)
2. Жаклин Нарракотт (Австралия)
3. Кимберли Бос (Нидерланды)